Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Hanno ragione Jole Santelli e Nello Musumeci la cui azione sosterrò con decisione. E hanno tutto il diritto di bloccare personalmente e direttamente gli sbarchi in Calabria e in Sicilia per tutelare le popolazioni delle loro Regioni”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.