Partnership Multicedi e gruppo Arena, nasce Decò Italia

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Multicedi e Gruppo Arena, aziende di supermercati leader in Campania ed in Sicilia che fanno parte del Gruppo Vegè, danno vita a Decò Italia, Società Consortile con sede a Milano. La nascente Società è partecipata in maniera paritetica dai 2 soci ed ha l’obiettivo di realizzare, sviluppare e gestire tutto il Mondo delle Marche Private per gli oltre 700 punti vendita dei 2 gruppi. La scelta del brand ‘Decò Italia’ e della sede della nascente Consortile, si legge in una nota, testimoniano la volontà di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo nazionale e favorire la crescita delle aziende consorziate, che ad oggi vantano un ruolo di primo piano nel settore della Gdo nel centro-sud Italia. La notorietà dei singoli gruppi contribuisce alla realizzazione di un brand che nasce già forte ma deve posizionarsi su un nuovo mercato.