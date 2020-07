Pd: Boccia, ‘sui personalismi e sulle scissioni in Sicilia ha vinto la storia comune del partito’

Paleremo, 19 lug. (Adnkronos) – “Buon lavoro di cuore al neo segretario del PD della Sicilia, Anthony Barbagallo, e grazie ad Alberto Losacco per l’importante e proficuo lavoro di commissario fatto in un anno così difficile. Ha vinto ancora una volta la storia comune del PD sui personalismi e sulle scissioni. In bocca al lupo a tutti noi e a tutta la comunità democratica. Per il PD siciliano oggi è una giornata di ripartenza, con un partito unito e coeso, e quando riparte la Sicilia riparte il Paese”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in un video inviato al PD della Sicilia in occasione dell’elezione del nuovo segretario regionale, Anthony Barbagallo.