Lombardia: cede Milano Serravalle a Fnm, sottoscriverà aumento Pedemontana

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – Riassetto nell’azionariato delle autostrade regionali in Lombardia. Fnm compra la quota di maggioranza che la Regione possiede in Milano Serravalle e la Regione, a sua volta, si impegna a ricapitalizzare Pedemontana per 350 milioni in modo tale che questa esca dall’area di consolidamento di Milano Serravalle, che ne possiede circa l’80%. L’autostrada Pedemontana, che ha bisogno di nuove risorse per essere completata, diventa di competenza della sola Regione, che sottoscrivendo l’aumento ne diventerà maggior azionista.