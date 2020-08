Artrosi: ultime sentenze

Patologia largamente diffuse nella popolazione; infermità per causa di servizio ed equo indennizzo; rapporto causale fra l’attività lavorativa e la malattia denunciata.

L’artrosi deformante

Costituisce malattia professionale, indennizzabile dall’Inail, l’artrosi deformante che abbia colpito alle mani una lavoratrice addetta alla lavorazione delle olive ascolane, per anni dedicatasi quotidianamente a tale lavoro (che richiede gestualità e destrezza nell’uso bilaterale delle mani, dallo snocciolamento dell’oliva umida prelevata dalla salamoia all’immissione nel suo interno dell’impasto freddo, col mantenimento prolungato per diversi secondi di pressione e presa per un tempo medio di preparazione che, per ogni oliva, è compreso tra i trenta ed i cinquanta secondi, potendosi in un’ora preparare da ottanta a cento olive da friggere), quando il carico di lavoro quotidiano palesi un’elevata probabilità di influire nel determinismo dell’evento morboso.

Corte appello Ancona, 19/03/2008

Artrosi: ci sono correlazioni significative con l’attività lavorativa

È di comune conoscenza che artrosi e discopatie sono patologie largamente diffuse nella popolazione, sia pure con diversi gradi di sintomatologia, e che si manifestano generalmente con l’avanzare dell’età, senza correlazioni statisticamente significative con l’attività lavorativa esercitata.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 13/04/2017, n.581

Fenomeni artrosici e dipendenza da causa di servizio

Le valutazioni generali espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio riguardo alla natura e alla eziologia dei fenomeni artrosici denunciati da pubblici dipendenti, oltre ad essere insindacabili in sede giudiziaria per il loro carattere strettamente tecnico, risultano conformi alle comuni conoscenze ed esperienze, essendo fatto di comune dominio che le artrosi e le discopatie sono patologie largamente diffuse nella popolazione, sia pure con diversi gradi di sintomatologia, che si manifestano generalmente con l’avanzare dell’età, senza correlazioni statisticamente significative con l’attività lavorativa esercitata, a maggior ragione se quest’ultima non si caratterizza per gli sforzi fisici intensi e protratti per tutto l’arco della vita lavorativa.

Consiglio di Stato sez. III, 03/12/2015, n.5511

Accertamento di malattia professionale

Va rigettato l’appello diretto all’accertamento di malattia professionale, in difetto del rapporto causale fra l’attività lavorativa e la malattia denunciata e in difetto di dimostrazione dell’esposizione per causa di lavoro a rischio patogeno.

(Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, affermando che l’artrosi vertebrale cervicale e lombare con discopatie degenerative ed ernarie non era verosimilmente conseguente ad esposizione lavorativa, in quanto in caso di esposizione a rischio lavorativo la malattia si doveva manifestare 10 o 15 anni dopo l’inizio dell’esposizione, e non dopo 31 anni di asserita esposizione – ossia all’età di 53 anni, momento in cui può manifestarsi l’artrosi non lavorativa – ed in quanto l’artrosi di origine lavorativa colpisce il tratto lombare, mentre nel caso concreto era estesa a tutto il rachide).

Corte appello Perugia sez. lav., 28/01/2013, n.280

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

È legittimo il diniego di liquidazione dell’equo indennizzo opposto al pubblico dipendente che lo chiedeva con riferimento a situazioni invalidanti conseguenti a patologie ordinarie, diffuse e multifattoriali, sovente correlate all’età e alla familiarità, quali la sinusite, che consiste in una proliferazione di comuni germi saprofiti favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale; l’artrosi cervicale, che è dovuta a fattori dismetabolici o degenerativi in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età; l’ipertensione, che è un’affezione frequentemente di natura primitiva, prevalentemente endogena, spesso correlata alla familiarità e a probabili errori genetici; la gastrite cronica, che si manifesta in soggetti predisposti per la labilità dell’equilibrio neurovegetativo.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 04/10/2012, n.408

La commissione medica

Non sussiste dipendenza da causa di servizio per un’artrosi cervicolombare che, secondo l’apprezzamento tecnico discrezionale della Commissione medica, dipenda esclusivamente da fattori costituzionali, poiché le condizioni ambientali, pur sfavorevoli, non avrebbero potuto influire.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 10/05/2010, n.3532

Artrosi: il servizio di vigile urbano

Sussiste la dipendenza dell’infermità “artrosi” dal servizio di vigile urbano prestato nella viabilità con prolungata esposizione agli agenti atmosferici, alle perfrigerazioni e di barotraumi.

Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 14/03/2005, n.216

Artrosi lombare e servizio militare

Deve negarsi la dipendenza dal servizio militare di leva dell’affezione artrosi lombare e sciatalgia.

Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 28/02/2005, n.193

Reato di esercizio abusivo della professione medica

Con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p. l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, inescusabile per colui il quale ha un onere specifico di informazione al riguardo; integra, pertanto, il reato di esercizio abusivo della professione medica, a prescindere da tale circostanza, la condotta del massoterapeuta, privo di laurea in medicina, che abbia eseguito massaggi per lenire e curare diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, ernia iettale e dolori al nervo sciatico.

Cassazione penale sez. VI, 10/11/2009, n.47028

Artrosi: esclusione della dipendenza da causa di servizio

È legittimo, perché coerente con le conoscenze comunemente diffuse e condivise, il provvedimento che esclude la dipendenza da causa di servizio dell’artrosi del rachide e delle grosse articolazioni riscontrata a carico di pubblico dipendente, trattandosi di patologia che interessa, con l’avanzare dell’età, la maggior parte della popolazione, in forme più o meno sintomatiche; e che colpiscono individui di tutte le fasce sociali e di qualsivoglia occupazione, senza alcuna significativa correlazione statistica con determinati tipi di attività lavorativa.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 10/11/2008, n.709

Insorgenza dell’artrosi deformante alle mani

L’attività per la preparazione delle olive ascolane, svolta senza l’uso di macchinari, e consistente nello snocciolare le olive, impastare il ripieno di carne e parmigiano, ha incidenza causale ai fini dell’insorgenza dell’artrosi deformante alle mani, in quanto i movimenti ripetitivi, quantunque non imposti da alcun macchinario, determinano una gestualità complessa, con conseguente indennizzabilità da parte dell’Inail.

Corte appello Ancona, 18/03/2008, n.136

Artrosi diffusa del rachide dell’insegnante

Non sussiste la dipendenza dell’infermità “Artrosi diffusa del rachide” dal servizio di insegnante di scuola media superiore svolto in condizioni insalubri poiché tali patologie degenerative dell’apparato scheletrico trovano giustificazione principalmente in fattori metabolico-degenerativi del tessuto connettivo di natura endogeno-costituzionale, oppure in eccezionali eventi traumatici in grado di anticipare nel tempo tali fattori degenerativi dell’apparato muscolo-scheletrico. (Nella specie viene negata l’efficacia causale e/o concausale delle sole condizioni di scarso riscaldamento delle aule scolastiche presso le quali è stato svolto il servizio).

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 11/07/2006, n.534

Trattamento pensionistico privilegiato

Ai fini del trattamento pensionistico privilegiato deve escludersi la dipendenza dell’infermità “artrosi” dal servizio di bidella e cuoca prestato presso una scuola materna.

Corte Conti, (Umbria) sez. reg. giurisd., 12/04/2005, n.162

Incidente stradale e degenerazione delle cartilagini articolari in artrosi

La patologia “frattura del malleolo peroneale sinistro”, avvenuta a seguito di incidente stradale durante il servizio di leva, risulta aggravata e meritevole di pensione privilegiata ordinaria tabellare vitalizia, in conseguenza dell’usura dell’arto e dell’anomalo carico gravante sull’articolazione tibiotarsica, con conseguente degenerazione delle cartilagini articolari in artrosi e limitazione dei movimenti della caviglia con conseguente zoppia.

Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 27/05/2009, n.183