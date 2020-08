Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Ottantamila euro da destinarsi alla messa in sicurezza dell’alzaia sul Naviglio Grande, in Lombardia. È quanto ottenuto per i comuni di Albairate e Abbiategrasso, nel milanese, dai consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa e Luigi Piccirillo.