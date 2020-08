Nuove assunzioni in Amazon

Gli investimenti senza fine del colosso dell’e-commerce in Italia.

Altri 1600 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel 2020 in Amazon. Il colosso degli acquisti online porta a 8500 gli assunti italiani: nel 2019 erano 6900. Una ventina di sedi sparse in tutto il territorio nazionale e una crescita che non conosce ostacoli: la multinazionale di Jeff Bezos sta già investendo altri 140 milioni di euro in Italia, per costruire i due nuovi centri di distribuzione (in totale arriveranno a sei, sul territorio italiano) che sorgeranno nel Lazio e nel Veneto, rispettivamente a Colleferro e Castelguglielmo San Bellino. I lavori saranno ultimati entro la fine di quest’anno.

Gli aspiranti dipendenti Amazon andranno a ingrossare il bacino degli assunti nel centro direzionale di Milano, i centri di sviluppo di Torino e Asti, il servizio clienti di Cagliari, i centri di distribuzione, depositi di smistamento e magazzini Prime Now in tutta Italia. Diversi i settori di competenza da coprire: dallo sviluppo software alle risorse umane, dalla logistica alla linguistica. I nuovi dipendenti, oltre a una retribuzione che Amazon ritiene competitiva, avranno diritto a sconti per gli acquisti sulla piattaforma e a un’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni.

I progetti di Amazon per l’Italia non finiscono qui. L’azienda ha in programma l’apertura di nuovi depositi, soprattutto nel nord Italia, ma non solo. Centri di smistamento dovrebbero presto sorgere a Milano, Genova, Parma, Brescia, Pisa ma anche a Cagliari e Catania. Risale ad aprile l’apertura, a Milano, di un polo Amazon Web Services (Aws), dedicato al supporto nell’ammodernamento digitale delle aziende oltre che agli aiuti per uscire dalla crisi Covid che, con il lockdown, ha piegato molte imprese.