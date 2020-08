Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, ‘avvii interlocuzione con Regione’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – “Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del bando europeo 2018, relativo alla misura 10 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali – sottomisura 10.1 dell’operazione 10.1.b – ‘Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”. È questo il contenuto di una interrogazione che il deputato del M5S alla Camera, Antonio Lombardo, ha indirizzato al ministro delle Politiche agricole, Bellanova, “per cercare di dare un po’ di ossigeno alle imprese del settore agricolo, fiaccate dal Covid, ma già in crisi in precedenza per vari motivi”.