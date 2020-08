Fase 3, al lido Tamatete di Castiadas con un app si monitorano i collaboratori

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Garantire ai turisti e ai clienti delle strutture ricettive che il personale sia monitorato in ambito Covid19? In Sardegna si può, grazie al primo bagno che lo assicura grazie ad un’applicazione. Uno dei lidi sardi più rinomati d’Italia, il Tamatete, di Castiadas, in provincia di Cagliari, si è infatti recentemente dotato dell’App Kalmo Mawi Vital per il monitoraggio giornaliero dei parametri vitali dei propri collaboratori.