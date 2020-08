L’oro tocca prezzi da record

Balzo delle quotazioni che raggiungono i massimi storici. La crescita è del 35% da inizio anno. I motivi della corsa: bene rifugio, ma non solo.

Quotazioni al galoppo per l’oro, che ha sfondato la barriera dei 2.000 dollari l’oncia e, adesso, registra il nuovo massimo storico, con un prezzo che raggiunge i 2.050 dollari. Da inizio anno, l’oro ha accresciuto il proprio valore del 35% e, negli ultimi giorni, c’è stata l’impennata.

Questa “corsa all’oro” ha una spiegazione, anzi, più di una, che in questo periodo lo rende appetibile agli investitori, grandi e piccoli, ed ai risparmiatori.

La prima e più classica è che l’oro è il bene rifugio per eccellenza, che offre protezione dalle turbolenze finanziarie, come quelle che si stanno verificando in questo periodo di emergenza economica Coronavirus.

In questi mesi, le Borse di tutto il mondo sono sempre sull’ottovolante: ogni giorno, le quotazioni riportano sbalzi consistenti, sia per le azioni che per le obbligazioni ed i titoli di Stato e questo induce molti ad investire nel metallo giallo, ritenuto più solido. Non è neppure necessario acquistarlo fisicamente, perché esistono numerosi strumenti finanziari che consentono di comprare oro online mediante prodotti quotati.

Il secondo motivo che adesso rende l’oro appetibile è la protezione dall’inflazione: si ritiene che offre tutela contro l’aumento dei prezzi, in modo da mantenere integro il valore dei risparmi nel tempo.

Ci sono poi altre ragioni più specialistiche ma ben note agli operatori finanziari ed ai grandi investitori: l’oro ha una correlazione inversa con i tassi di interesse e, quindi, tende a salire quando essi sono bassi, proprio come sta accadendo in questo periodo a causa delle politiche fiscali espansive delle banche centrali.

Infine, l’oro a livello mondiale è quotato in dollari e la sua quotazione tende ad apprezzarsi quanto più quella del biglietto verde scende e, dunque, rende conveniente l’acquisto. Anche questo deprezzamento del dollaro è un fenomeno attuale: negli ultimi giorni, è diventato quasi un crollo.

Con questi fattori all’opera che spingono nella stessa direzione, è inevitabile che il prezzo dell’oro sia salito ed è probabile che continuerà a farlo nel prossimo futuro, se permarrà la situazione di incertezza economica ed anche politica legata all’andamento della pandemia di Coronavirus, che sta mettendo a rischio la tenuta dei principali sistemi mondiali.