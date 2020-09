Pubblicazione foto su Facebook: ultime sentenze

Fotomontaggi con scatti di conoscenti prelevate dal social network; violazione della privacy; reato di pornografia minorile; delitto di atti persecutori.

Deve rigettarsi il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale con la quale il minore venga affidato, nella separazione personale dei coniugi, anche al coniuge che esponga su Facebook foto che lo ritraggono completamente nudo, potendosi tale contegno, in assenza di elementi ulteriori, qualificare come mera pratica del c.d. “naturismo”, di per sé stessa inidonea a determinare la non attitudine a svolgere i propri compiti di genitore

Corte appello Catania, 16/01/2020, n.402

Reato di trattamento illecito di dati personali

È configurabile il trattamento illecito di dati personali nell’ipotesi in cui taluno, anche solo per un breve lasso di tempo, posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook, a nulla rilevando che si è trattato di una “bravata”.

La Cassazione ha confermato la condanna per l’imputato per violazione della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente. Per la Corte l’indiscutibile attentato all’onorabilità delle persone inconsapevolmente interessate dal fotomontaggio e l’assenza del loro consenso all’utilizzo della propria immagine sono alla base del reato previsto dall’articolo 167 del codice Privacy.

Cassazione penale sez. III, 19/06/2019, n.43534

In tema di stalking mediante creazioni di falsi profili sull’account Facebook la mancanza di prova tecnica sulla riferì vita di tale creazione all’imputato comporta l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

(Nel caso di specie la creazione da parte dell’imputato di profili Facebook apparentemente riconducibili alla persona offesa con la quale sarebbero stati presi appuntamenti, pubblicate foto che la ritraevano, tra cui in uno di questi profili risultavano addirittura insulti all’imputato).

Tribunale Milano sez. V, 14/11/2017, n.10945

L’amicizia su Facebook tra candidati e commissari non invalida il concorso in quanto non è inquadrabile tra le cause di incompatibilità dei componenti della commissione di concorso. Nei pubblici concorsi, infatti, i commissari hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Cpc, non essendo tale disposizione passibile di estensione analogica. Ad affermarlo è il Tar della Sardegna che ha respinto il ricorso di alcuni partecipanti al concorso docenti di materie enogastronomiche negli istituti alberghieri i quali denunciavano rapporti di colleganza e di amicizia tra alcuni concorrenti e commissari, come dimostrato da alcune foto pubblicate sui profili Facebook dei soggetti interessati che li ritraevano assieme.

Per i giudici amministrativi, tuttavia, ciò non prova nulla, poiché le cosiddette “amicizie” su Facebook non rientrano nella casistica e sono del tutto irrilevanti in quanto lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 03/05/2017, n.281

Reato di atti persecutori

Integra il reato di reati di atti persecutori contattare molestare insultare minacciare tramite il network Facebook utilizzando diversi nick names la vittima costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. (Nel caso di specie l’imputato aveva chiesto alla persona offesa tramite Facebook di volerlo sposare e al suo diniego da minacciava di darle fuoco e con diversi nicknames pubblicava la foto della stessa con la scritta “tana di merda ti ammazzo”).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 17/03/2017, n.84

Atteggiamento contrario ai doveri coniugali

Sussiste l’addebito della separazione in capo alla moglie quando quest’ultima abbandona il tetto coniugale e tiene un atteggiamento contrario ai doveri coniugali (nella specie: ha fatto credere da commenti sul social-network Facebook di avere una relazione extra coniugale con un altro uomo, ha pubblicato sul social-network Facebook una foto con la figlia sedicenne entrambe in atteggiamento equivoco e con un abbigliamento non adatto alla loro età, ha prelevato € 15.000,00 dal conto corrente comune e lo ha speso senza comunicarlo al marito).

Tribunale Prato, 28/10/2016, n.1100

[Vale a integrare la fattispecie ex art. 595 c.p.] il carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto (al convenuto), non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Facebook” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (…), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa (attrice) a commento della foto pubblicata dal comune “amico Facebook” G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio “de quo”)”.

Tribunale Monza, 02/03/2010

Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato su un profilo dell’utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico. È lecita, perciò, la sanzione disciplinare inflitta al militare che vi ha postato numerose foto sulle condizioni talvolta precarie in cui svolgeva la sorveglianza all’EXPO corredate da ‘fakes’: ha violato i doveri di riservatezza sottesi alla sua professione.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 12/12/2016, n.562

Diffusione di foto ritraenti minori che compiono atti promiscui con animali

Integra il reato di pornografia minorile cedere attraverso i social network Facebook una foto che ritraevano una minorenne mentre toccava il pene di un cavallo ed una fotografia che ritraeva una minorenne mentre compiva un rapporto sessuale orale con il pene di un cavallo

Tribunale Milano sez. IX, 17/11/2016, n.12298

Pubblicazione reiterata di foto o messaggi con contenuto denigratorio

Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui “social network” foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza .

Cassazione penale sez. V, 01/03/2019, n.26049