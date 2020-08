Sicilia: sopralluogo assessore Falcone al cantiere frana Letojanni

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) – L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone questa mattina, alle ore 11 sarà in sopralluogo al cantiere di messa in sicurezza della frana di Letojanni, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. L’esponente del Governo Musumeci riceverà il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi, accompagnato dal Provveditore interregionale alle Opere pubbliche per Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella.