Coronavirus: verso il ritorno di mascherine e chiusure

Il Governo prepara un piano con nuove restrizioni e divieti in vista dell’aumento dei contagi. Previsto lo stop di feste e l’obbligo di dispositivi all’aperto.

Gli appelli alla prudenza e al senso di responsabilità per evitare una nuova diffusione di contagi non bastano. Le feste nelle spiagge, nelle discoteche e nei locali pubblici si moltiplicano a suon di assembramenti ad alto rischio. La minaccia di una multa non scoraggia il popolo di chi sceglie il divertimento estivo a discapito della salute pubblica. E così, quello che non si ottiene con le buone si cercherà di raggiungerlo con le meno buone.

Il Governo sta mettendo a punto un piano che rappresenterà un vero dietrofront per quanto riguarda le misure di sicurezza contro il coronavirus. Nuove restrizioni che ci riporteranno indietro nel tempo (anche se non di troppo) per contrastare il temuto – e ora più che probabile – ritorno dell’emergenza sanitaria. Si parla, senza mezzi termini, di reintrodurre l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e di chiudere piazze e locali.

Per ora è solo un avvertimento, ma potrebbe essere una realtà già dopo Ferragosto, probabilmente la data più temuta dal Comitato tecnico scientifico e dallo stesso Governo in chiave di contagi. Mentre alcuni governatori (quelli di Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Campania in prima linea) hanno scelto di imporre dei test a chi ritorna dalle ferie da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha chiesto ai presidenti delle Regioni di intensificare i controlli anche sui residenti e sui turisti per garantire il rispetto delle regole. «Alzate il livello di vigilanza e imponete linee guida rigide – ha avvertito ieri Boccia ai governatori – altrimenti saremo costretti a intervenire su tutto il territorio».

Il che, secondo le intenzioni del Governo, si tradurrebbe, appunto, nell’obbligo delle mascherine ovunque, al chiuso come all’aperto, e nella chiusura degli spazi in cui ci possono essere degli assembramenti non consentiti, a cominciare dalle piazze e dai locali pubblici.

La pazienza dell’Esecutivo, insomma, sta per esaurirsi. L’idea è quella di attendere ancora la fine di questa settimana per arrivare a Ferragosto, tenendo sotto controllo i dati sui contagi, sulle condizioni dei nuovi pazienti e sulla situazione nelle strutture sanitarie. Dopodiché, prima di rischiare un nuovo collasso, se i numeri continueranno a crescere e l’atteggiamento dei cittadini non muterà, se verranno organizzati ancora falò e feste di massa facendo finta che non stia succedendo nulla, si passerà alla linea dura.