Sondrio, frana su auto a Chiesa Valmalenco: 3 morti

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Tragedia a Chiesa Valmalenco. Tre persone sono morte a seguito di una frana in località Chiareggio in provincia di Sondrio. La frana si è verificata poco dopo le 17 e ha coinvolto un’auto sulla quale, secondo le prime informazioni, viaggiava una famiglia: padre, madre e i due figli. A perdere la vita è stata la coppia e una ragazzina, mentre il fratellino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Papa Giovanni. La frana è stata provocata da un temporale improvviso. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due elicotteri e un’auto medica. I corpi dei genitori, la madre aveva 41 anni, e quello della figlia, di cui al momento non si conosco le generalità, sono stati trovati nell’auto assieme a quello della ragazzina. Tra le persone coinvolte anche un 49enne. Si tratta di R.D., che ha riportato una ferita aperta all’addome ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco. “Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato” scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana .