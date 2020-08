Conte e 6 ministri indagati per la gestione dell’emergenza

Avvisi di garanzia dalla Procura di Roma al presidente del Consiglio ed ai ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza per le denunce Covid.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza hanno ricevuto oggi un avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il procedimento penale promana da varie denunce presentate da cittadini, avvocati ed un’associazione di consumatori per la gestione dell’emergenza Coronavirus. «È un atto dovuto – commenta Palazzo Chigi in una nota. L’avviso di garanzia è accompagnato da una relazione nella quale l’ufficio di Procura ritiene le notizie di reato infondate e dunque da archiviare».

Il presidente del Consiglio e i ministri si sono dichiarati «disponibili a fornire ai magistrati ogni elemento utile a completare l’iter procedimentale, in uno spirito di massima collaborazione».

I reati ipotizzati a carico del premier e dei 6 ministri, in concorso tra loro, sono: epidemia, delitti colposi contro la salute pubblica, omicidio colposo, abuso d’ufficio, attentato contro la costituzione dello Stato [1] e delitti contro i diritti politici.

Il premier Conte ora scrive su Facebook: «Abbiamo sempre agito in scienza e coscienza, senza la pretesa di essere infallibili ma nella consapevolezza di dover sbagliare il meno possibile per preservare al meglio gli interessi della intera comunità nazionale».

E rimarca: «Alcuni ci hanno accusato di avere adottato misure restrittive, altri ci hanno accusato di non aver adottato misure sufficienti o di averle adottate troppo tardi. Ci hanno addebitato i più variegati comportamenti criminali. Ci siamo sempre assunti la responsabilità, in primis “politica”, delle decisioni adottate. Decisioni molto impegnative, a volte sofferte, assunte senza disporre di un manuale, di linee guida, di protocolli di azione», aggiunge.

Ora – conclude il presidente del Consiglio – «lasciamo che la Magistratura completi questo iter procedimentale. Io e i Ministri siamo e saremo sempre disponibili a fornire qualsiasi forma di collaborazione che ci verrà richiesta, nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali. Il bene dell’Italia e degli italiani, prima di tutto».

Prende la notizia al balzo il leader della Lega, Matteo Salvini, che dichiara: «I pm di Roma hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e mezzo governo per l’epidemia, il tempo dirà chi non ha chiuso dove doveva chiudere. Questi hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia. E se quello che si dice dei verbali del Comitato tecnico scientifico fosse vero, che Conte non ha chiuso le zone rosse quando doveva chiuderle, dovrebbe essere arrestato».