Ferragosto, cresce l’allarme incendi

Grigliate al mare, in montagna, in campagna e nei parchi: il rischio è quello di roghi accidentali, in una stagione che ha già registrato il 20% di episodi in più.

Ferragosto, specie quest’anno, per chi non è al mare, vuol dire soprattutto rimpatriate tra amici in campagna e gite fuori porta. Molti gli italiani che hanno scelto di trascorrere questo sabato di festa all’aria aperta, cogliendo l’occasione per una scampagnata.

C’è un problema, però: può aumentare il rischio incendi. È quanto si deduce da un’indagine di Coldiretti/Ixè, che ha provato a restituire una fotografia del Ferragosto 2020, reso così particolare dal Coronavirus (leggi qui per approfondire l’argomento: Cosa faranno gli italiani a Ferragosto).

Otto italiani su dieci (81%) organizzeranno grigliate al mare, in montagna, in campagna o nei parchi, per evitare di stare a casa e passare la giornata con gli amici rispettando il distanziamento. Questo potrebbe far crescere il pericolo di roghi accidentali.

«Occorre evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze», raccomanda Coldiretti, per impedire di aggravare il bilancio impietoso di una stagione già rovente.

L’Italia brucia

Anche oggi è stata un’altra giornata letteralmente di fuoco: quindici le richieste di soccorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile, di cui sei dalla Sicilia, tre dalla Campania, due da Lazio, Abruzzo e Calabria.

Ogni anno c’è un fisiologico aumento degli incendi d’estate. Non tanto per la cosiddetta autocombustione, che è praticamente impossibile che si possa verificare, piuttosto per l’intervento umano, doloso o colposo.

Secondo i dati del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) degli ultimi dieci giorni, in Sardegna gli incendi più consistenti si sono verificati nella provincia di Sassari: bruciati oltre 500 ettari di bosco; danneggiati sugherete, uliveti e macchia mediterranea; allevamenti distrutti e animali morti.

Anche la Sicilia brucia: a Palermo l’incendio più vasto, sul Monte Cofano, dove sono andati in fumo 150 ettari di vegetazione. Molto colpito anche l’Abruzzo, con gli oltre 800 ettari di terreno bruciato all’Aquila, che è solo una parte del terreno andato a fuoco: altri roghi hanno divorato boschi e riserve naturali della regione. Tutti incendi dolosi.

L’estate 2020 è stata una stagione nera. Si registra, finora, il 20% di episodi in più rispetto allo stesso periodo nel 2019, sempre secondo un’analisi di Coldiretti, stavolta su dati Effis. Doloso il 60% degli incendi.

L’importanza delle segnalazioni

«È utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva – fa sapere la protezione civile -. Si può dare una grossa mano segnalando tempestivamente gli incendi al numero di soccorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112».

«Fornendo informazioni il più possibile precise – spiega la protezione civile – si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva».

Boschi incustoditi

L’Italia è ricoperta da bosco per più di dieci milioni di ettari della sua superficie, ma molti sono incustoditi: non ci sono agricoltori a gestirli. Un terzo del territorio nazionale, quindi, è a forte rischio anche perché non è sorvegliato.

Coldiretti suggerisci di valorizzare «quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli. Un’opportunità viene dalla legge di orientamento che invita le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale».

Investire nella prevenzione

«Il messaggio che arriva chiaro è che per contrastare il fenomeno degli incendi bisogna impegnarsi per far convivere le aree naturali

con l’uomo – afferma in una nota il Conaf -. A fianco dell’azione delle forze dell’ordine impegnate ad arrestare i delinquenti, l’esperienza di dottori agronomi e forestali porta verso un’unica soluzione: è necessario l’impegno a lungo termine con adeguati investimenti in prevenzione».

Proprio allo scopo di prevenire gli incendi boschivi d’estate, il Conaf ha appena firmato un protocollo con la protezione civile per una più proficua collaborazione.