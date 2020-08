Coronavirus: Fitto, ‘governo commissari Puglia, stop voci su rinvio voto’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Mi vedo costretto a chiedere alla presidenza del Consiglio dei ministri la stessa attenzione avuta pochi giorni fa nel sostituirsi al Consiglio regionale –ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione- per introdurre la doppia preferenza di genere. Ovvero un commissariamento urgente, uno staff comprensivo di esperti e tecnici composto e guidato da persone non condizionate dagli eventi elettorali. Non fa bene a nessuno, tra le altre cose, la voce insistente di gettare le basi per rinviare la data del voto”. Lo afferma Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia.