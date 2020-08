Lodi: Grimoldi (Lega), ‘inaccettabile morte a passaggio a livello, governo ignora Lombardia’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Dolore per la tragedia di Maleo, cordoglio per la giovane vittima e condoglianze ai suoi cari, ma non possiamo accettare che in Lombardia nel 2020 si possa morire ad un passaggio a livello. Non possiamo accettare una nuova vittima nello stesso passaggio a livello dopo un alto incidente mortale appena tre anni fa”. Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.