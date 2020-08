Fi: Mugnai, ‘cordoglio per morte Riva, in Toscana perdiamo dirigente serio e appassionato’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Ci ha lasciato il coordinatore comunale di Forza Italia a Scandicci, Massimo Riva, persona solare sempre positiva, dirigente serio e appassionato. Lascia in tutti noi un enorme vuoto che sarà difficile colmare. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore. Ciao Massimo, ci mancherai”. Lo annuncia Stefano Mugnai, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale in Toscana.