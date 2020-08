Caronia (Messina), 17 ago. – (Adnkronos) – Il piccolo Gioele era vivo dopo l’incidente stradale avvenuto lo scorso 3 agosto con la madre . La conferma arriva da una testimonianza resa al procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”, ha ricostruito il testimone presente dopo l’incidente. A confermarlo è lo stesso magistrato che coordina l’inchiesta. Si è fatta viva anche la coppia del Nord testimone oculare dell’incidente che, come si apprende, si è presentata nei giorni scorsi a un posto di polizia del Nord Italia, dove vivono per raccontare quanto visto. Sembra che non abbiano capito subito che il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo facesse appello proprio a loro. Poi hanno capito e si sono presentati alle forze dell’ordine. I due hanno raccontato che il bambino dopo l’incidente “aveva gli occhi aperti”. Per il pm il teste “è attendibile”. “Sono testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord”, dice la procura. All’inizio, ha spiegato il procuratore, “avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l’incidente e si sono presentati”. Hanno così aggiunto un tassello importante all’inchiesta.