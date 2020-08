Fase 3: Tajani, ‘non bonus ma riforma fiscale seria’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Altro che politica dei bonus, al Paese serve una seria riforma fiscale ma questo governo è incapace di farla per i troppi interessi e contrasti interni. Forza Italia si sta battendo affinché ci sia il blocco delle scadenze fiscali fino a fine anno, perché chiedere a chi non guadagna di pagare le tasse è un’ingiustizia inaccettabile”, Lo ha affermato al Tg4 il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. “La questione delle riforme -fisco, burocrazia, sanità e giustizia- è cruciale per ottenere quanto promesso dall’Ue ma questo governo è troppo timido per garantirle”, ha concluso.