Coronavirus: Gallera, ‘+5mila tamponi al giorno, giovedì al via test a Malpensa’

Milano, 17 ago. (Adnkronos) – “Da domani 5 mila tamponi al giorno in più rispetto ai 7 mila medi realizzati in questo periodo”. Lo assicura l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. “Dal 12 agosto – spiega – tutte le Ats lombarde raccolgono online o telefonicamente la prenotazione per il tampone effettuato nelle 48 ore. Inoltre, a Seriate, riferimento per l’aeroporto di Bergamo, è anche possibile accedere direttamente senza prenotazione. Ad oggi stati eseguiti 5.500 tamponi. Altrettanti sono stati prenotati e verranno realizzati nelle prossime ore”.