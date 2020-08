Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “L’Ue condanna con forza il tentativo di colpo di Stato in corso in Mali e respinge qualsiasi cambio anti costituzionale. Non può essere in alcun modo una risposta alla profonda crisi socio politica che colpisce il Mali da alcuni mesi”. Così l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell in merito al golpe in corso in Mali.