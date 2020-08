Lignano: Bastoni (Lega), ‘Milano versa 341mila euro a onlus, revochi convenzione’

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – E’ una onlus “con sede a Milano” la comunità per minori non accompagnati “che ha portato in vacanza i tre stupratori che hanno abusato di una ragazza di 15 anni sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Ho chiesto immediatamente a Regione Lombardia di verificare qualsiasi contratto come unità di offerta residenziale per minori. A breve solleciterò il Comune di Milano, che versa ogni anno 341mila euro nelle casse di Sos Giovani, a interrompere ogni legame fino a quando gli inquirenti non faranno chiarezza su eventuale omessa vigilanza da parte degli operatori su questi tre ragazzi”. Questa la denuncia di Max Bastoni, consigliere comunale e lombardo della Lega, in merito allo stupro avvenuto sulla costa friulana.