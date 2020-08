Marche: Bettini, ‘accordo possibile, attenzione a tenuta maggioranza’**

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Dopo l’intervista di Conte su ‘Il Fatto’ che spinge ancora una volta verso alleanze ampie che includono il Movimento 5Stelle nelle regioni, almeno l’accordo nelle Marche si può fare. C’è un nuovo candidato civico, aperto, popolare e onesto. Si può trovare un equilibrio negli assetti, dando elementi di discontinuità forti sul piano programmatico. Ritrarsi rispetto a questa possibilità non è un danno solo per le Marche, ma è un segnale non favorevole anche per la tenuta della maggioranza che attualmente governa l’Italia”. Lo afferma Goffredo Bettini, componente della Direzione nazionale del Pd.