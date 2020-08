Covid, due nuovi studi per dire sì all’uso della mascherina

Milano, 19 ago. (Adnkronos Salute) – Due studi, un endorsement alla mascherina come arma per proteggersi da Covid-19. Il dibattito su questa protezione è sempre caldo. Boicottata da ‘camici no-mask’ e da un certo numero di politici a diverse latitudini nel mondo, additata come ladra di libertà dalle folle accaldate come è successo con la protesta inscenata in piazza a Madrid (), la mascherina riceve nuovi assist dalla scienza che elenca motivi in più per indossarla. Nello specifico: i rischi legati a bassa umidità e bagni pubblici.