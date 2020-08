Allarme sangue in Italia: calano scorte in 4 regioni

Roma, 20 ago. (Adnkronos Salute) – Scatta l’allarme sangue in Italia: calano le scorte in quattro regioni. “In questi giorni si stanno registrando carenze di sangue per le trasfusioni in molte regioni, con le flessioni più marcate in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali preoccupanti”. Lo affermano il Centro nazionale sangue (Cns) e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori, commentando i dati riportati nella bacheca Sistra, il Sistema informativo dei servizi trasfusionali che monitora la situazione nazionale. “Dalla bacheca risulta una carenza di circa 400 unità su tutto il territorio nazionale – evidenzia il Cts in una nota – comprese quelle regioni che normalmente riescono a mettere a disposizione le proprie scorte in eccedenza per compensare le carenze di altre regioni”. L’invito è quindi a “programmare la donazione chiamando il centro di raccolta più vicino”.