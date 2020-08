Dj morta: papà Gioele riconosce le scarpette blu del figlio, poi attacca le ricerche ‘un fallimento’ (3)

(Adnkronos) – E ancora: “Abbiamo trovato dei rifornimenti compatibili con la benzina trovata nel serbatoio della signora. Questo ci permette di dire che la signora è entrata a Sant’Agata di Militello con poca benzina”. Poi, ci tiene a ringraziare tutti i soccorritori: “Sarebbe ingeneroso dire che tutte le professionalità intervenute in queste settimane non hanno lavorato bene, devo ringraziare la Prefettura, Polizia, i vigili del fuoco, la Protezione civile, i cacciatori di Sicilia e l’Esercito, la Gdf, Carabinieri e tutti quelli che hanno lavorato in questi giorni”. “A noi interessava il risultato e lo abbiamo raggiunto – dice – ringrazio il signor Pino (Di Bello ndr) che ha trovato il bambino, ma anche tutte le forze dell’ordine. “Ciascuno a loro modo ha contribuito in modo determinante al risultato che dovevamo raggiungere, cioè trovare i resti del bambino”.