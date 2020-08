Brevetti: Baffi (Iv), ‘Conte punti su Milano’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – “Tre anni dopo la beffa dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), Milano avrebbe l’occasione di ottenere una grande rivincita, candidandosi ad ospitare il Tribunale Europeo dei Brevetti. Mancano solo 15 giorni per poter depositare la candidatura: il Governo non esiti oltre, e punti con decisione sul capoluogo lombardo”. Così il consigliere regionale di Italia Viva in Lombardia, Patrizia Baffi.