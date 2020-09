Scuola, De Luca: “Situazione non consente apertura 14 settembre”

Napoli, 4 set. (Adnkronos) – “Sulla scuola c’è una distanza enorme tra parole e la realtà concreta. Ricordiamo che questo argomento è di competenza nazionale, la regione interviene solo per quanto riguarda il calendario e stiamo facendo molto di più rispetto ai nostri compiti istituzionale. Ad oggi la situazione non è tale per aprire il 14 settembre. All’inizio della prossima settimana prenderemo la decisione definitiva”. Lo ha detto nel corso di una diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale. “In queste ore – ha aggiunto – stiamo cercando di fare arrivare in Campania più materiale possibile, ovvero banchi, strumenti igienico sanitari, risorse per aprire in sicurezza. Se avessimo deciso qualche settimana fa di ritardare apertura, qui in Campania non sarebbe arrivato un bel niente”.