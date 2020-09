Ue: Gentiloni, ‘Commissione non si ferma, ora altri passi avanti più solidi’**

Milano, 5 set. (Adnkronos) – “Il messaggio che la Commissione Europea vuole dare in questo momento” è continuare “un grande lavoro per attuare nel modo migliore le decisioni prese ma anche non fermarsi qui”. Lo dice il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, parlando a margine del Forum Ambrosetti del piano per la ripresa post Covid-19. “L’importante è che ci siano dei passi avanti ulteriori per rendere quelli fatti fin qui veramente solidi”.