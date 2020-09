Chi sono le nuove baby sitter e quanto costano

Più adulte, con un’età media di 33 anni (ma molte sono over 60) e meno costose, con tariffa media di 7,75 euro l’ora: l’identikit emerge dal rapporto Yoopies.

È un lavoro considerato occasionale e precario, spesso svolto come attività marginale e per arrotondare le entrate di studentesse e casalinghe, ma la baby sitter è indispensabile per la cura dei bambini e la persona selezionata per accudirli va scelta con cura.

Oggi, in Italia, diminuiscono le nascite di bambini – l’Istat quest’anno segnala 400mila nascite in meno – ma nel frattempo aumentano le candidate baby sitter. Secondo una ricerca svolta dal portale Yoopies, specializzato nell’incontro tra domande e offerte di questo tipo di lavoro, divulgata ora dall’agenzia stampa Adnkronos, si registra un aumento (+7%) di persone alla ricerca di un impiego come baby sitter presso le famiglie ma anche una considerevole crescita dell’età media, che raggiunge i 33 anni rispetto ai 29 dello scorso anno.

Ma ad incrementare l’età delle baby sitter contribuisce anche – evidenzia il rapporto – «la maggiore presenza di donne over 60, con figli grandi e nipoti, che cercano di far fruttare la loro esperienza con i bambini per trovare un’occupazione presso le famiglie».

»Le evidenti conseguenze della crisi sanitaria ed economica hanno portato moltissime persone (nel 93% dei casi donne) a offrirsi come tate: un’occupazione percepita come flessibile, di facile applicazione per guadagnare un po’ di soldi e temporanea, nell’attesa di una ripresa economica e lavorativa più stabile», commentano gli autori della ricerca.

Le tariffe registrano un abbassamento, specialmente nelle grandi città: la tariffa media nazionale in base all’ultimo rapporto Yoopies 2020 sulla base delle rilevazioni compiute a fine agosto, è di 7,75 euro all’ora per ogni bambino (+1,77% rispetto allo scorso anno) ma con picchi in diminuzione a Roma, Firenze, Torino e Bari, dove il prezzo scende tra il 2 ed il 4% rispetto ai valori del 2019. Milano guida la classifica dei ribassi, con un -5%.

«In questi grandi centri urbani la perdita del lavoro data dalla crisi, gli affitti più costosi, la lontananza dalle famiglie di origine, spiegano l’aumento considerevole delle baby sitter iscritte sulla piattaforma e l’abbassamento del costo medio orario proposto per battere la concorrenza», spiegano i rilevatori. E per quanto riguarda l’aumento dell’età media aggiungono come «il fenomeno è spiegato dall’iscrizione negli scorsi mesi di numerosi profili con formazione specifica sull’educazione infantile, alla ricerca di un impiego part time per sopperire i lunghi mesi di chiusura delle strutture scolastiche, soprattutto asili e scuole materne».

Tornando al versante dei prezzi, la relazione mostra come Valle d’Aosta (8,65 euro/ora), Liguria (8,11 euro/ora) e Lombardia (8,10 euro/ora) sono le regioni con le tariffe più costose; invece Molise (7,17 euro/ora), Calabria (7,01 euro/ora) e Basilicata (6,06 euro/ora) sono quelle più a buon mercato. In testa alla lista dei capoluoghi di provincia più cari si posizionano Reggio Emilia (8,58 euro/ora), Firenze (8,28 euro/ora) e Milano (8,26 euro/ora).