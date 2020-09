Accertamento induttivo: ultime sentenze

Gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desunti dagli studi di settore.

L’accertamento induttivo

Non può ritenersi elemento fondante l’accertamento induttivo la contestata emissione di fatture in violazione dell’art.21, comma 2, lett.g) D.P.R. n.633/1972, per omessa indicazione nelle stesse del dettaglio di monte ore lavorate e tariffa oraria, sia per la insussistenza di alcun preciso obbligo di specificazione dei suddetti elementi piuttosto che della tipologia della prestazione svolta, sia perché, la mera valutazione relativa ai costi di manodopera non può costituire di per sé il dato certo ed oggettivo legittimante l’accertamento analitico -induttivo, atteso che il fatto certo storico legittimante il procedimento logico induttivo non deve consistere in un elemento di carattere valutativo, bensì in un evento naturalistico non controverso.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, 14/05/2020, n.780

Accertamento induttivo del reddito d’impresa

In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo.

(Fattispecie relativa ad impresa individuale in cui la S.C. ha fatto riferimento al principio ragioneristico, di portata generale, per il quale la chiusura in rosso di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono entità superiore agli introiti).

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, n.7538

Criterio di determinazione della percentuale di ricarico

Il riscontro di incongrue percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce legittimo presupposto dell’accertamento (analitico) induttivo, purchè la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, sicchè, qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonchè della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto.

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, n.7357

Ricostruzione induttiva del reddito imponibile

In caso di ricostruzione induttiva del reddito è ammesso il calcolo della percentuale di ricarico stabilita dall’esercente prendendo in considerazione solo un campione significativo di merci attraverso cui l’Ufficio può applicare la media semplice e non quella ponderata. Inoltre, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabile determinata da omissione, falsità, incertezza nella loro tenuta legittima l’ufficio impositore all’accertamento induttivo del reddito imponibile fondato su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, n.7290

Accertamento induttivo dei redditi: su cosa si può fondare?

In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, n.33340

Accertamento induttivo: errato inquadramento nello studio di settore

In tema di accertamento induttivo, mentre l’errato inquadramento nello studio di settore, in quanto afferente alla genesi dell’atto impositivo, costituisce un’eccezione relativa a norma procedimentale che deve essere eccepita a pena di decadenza, il successivo affinamento in uno studio di settore più evoluto costituisce “ius superveniens” rilevabile anche in appello, sorgendo in capo al contribuente un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento.

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, n.33035

Quando l’Amministrazione non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo?

L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt.39, primo comma, lett d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e dell’art.54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui all’art.62bis del D. L. 30 agosto 1993 n.331, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993 n.427, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza” secondo la previsione del successivo art.62sexies, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto -nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall’art.10, comma 1, della L. 8 maggio 1998 n.146, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio al menzionato art.62sexies del D.L. n.331 del 1993.

Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. IV, 27/11/2019, n.734

L’illegittima presunzione della costanza di reddito

In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all’Ufficio di prescindere dall’inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d’imposta, attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito.

(Nella specie, nell’ambito di una verifica svolta presso un’attività di ristorazione, era stata estesa anche ad altra annualità la presunzione di maggiori ricavi tratta da un’agenda, rinvenuta in sede di accesso, nella quale era indicato un numero di somministrazioni superiore a quello fatturato in un diverso periodo d’imposta).

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, n.30378

Comportamento contrario ai canoni dell’economia

In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973 (accertamento induttivo), a tale riguardo il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV, 14/11/2019, n.3509

Omessa dichiarazione del contribuente

In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza).

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, n.26987

Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato

Anche se l’amministrazione è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza realizzata con la cessione del ramo d’azienda, spetta al contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato.

Se pure la indicazione di un entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, è idonea a legittimare l’amministrazione a procedere all’accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, è onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando di avere in concreto venduto il bene al prezzo inferiore indicato in bilancio.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 28/02/2020, n.55