Referendum, Giorgetti: “Voto No, deriva da evitare”

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. Voterò No, convintamente”. Giancarlo Giorgetti rompe gli indugi e prende posizione sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il numero due della Lega, ad una iniziativa a Vittuone, presente anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana, si schiera per il No in modo netto: “Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile”.