Campania: Salvini, ‘Giugliano non può essere enorme discarica’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Giugliano (Na), 11 set. (Adnkronos) – Non è tollerabile, balle ed ecoballe di De Luca, qui c’è gente che muore di cancro, soffocata”. Occorrono “impianti di valorizzazione dei rifiuti che esistono in ogni altra parte di Italia e del mondo, perchè altrimenti si favorisce solo camorra ed inquinamento, questo è indegno di un Paese civile nel 2020”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni durante la sua visita a Giugliano.