Campania, Salvini: “De Luca chiacchierone da drive-in”

Napoli, 11 set. (Adnkronos) – “La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a un chiacchierone da drive-in come De Luca”. Lo ha detto il leader della Lega in comizio a Napoli. “Oggi ho accarezzato la Campania bella – ha aggiunto Salvini – non vi meritate un De Luca, un Di Maio o un de Magistris”. “Non ho visto a Napoli in piazza Renzi, Zingaretti e Di Maio. De Luca – ha aggiunto Salvini – l’ho visto su Facebook, ma l’avrei voluto vedere a Caserta, dove ha promesso di completare l’ospedale, a Salerno dove ha speso quattrini per l’ospedale Covid mai realizzato, nelle case popolari di Napoli, a Secondigliano a incontrare i poliziotti del carcere che io ho incontrato”.