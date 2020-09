Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Bari 12 set. (Adnkronos) – “Sono stato funestato da Michele Emiliano per molti anni al ministero. I 211 ulivi da espiantare ” per il Tap “sono diventati un caso nazionale, si è scatenata una guerra civile alimentata da Michele Emiliano”. Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.