Fase 3, Intesa Sanpaolo con Biagiotti per rilancio sistema moda

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo si pone al fianco di Laura Biagiotti per il rilancio del sistema moda italiano e per il restauro della fontana della Dea Roma in Campidoglio. “La moda è uno dei settori trainanti di questo Paese. Valorizzare le eccellenze del Made in Italy e affiancarle nei propri percorsi di crescita è per noi una priorità” sostiene Pierluigi Monceri, responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, presente alla conferenza stampa di questo pomeriggio in Campidoglio, a Roma, per presentare – alla presenza della sindaca Virginia Raggi- la prima sfilata dal ‘vivo’ dall’emergenza Covid-19 che si svolgerà questa sera alle 19 nella Capitale.