Sondaggio Philip Morris, per opinione pubblica la scienza deve avere priorità in decisioni

Roma, 15 set.(Adnkronos) – Nell’opinione pubblica, a livello globale, è forte la fiducia nella scienza, e ben il 77% dei partecipanti a un recente sondaggio condotto in 19 paesi spera che i suoi progressi possano risolvere molti dei principali problemi della società moderna, anche se circa la metà (47%) ritiene che la società non dia sufficiente importanza alla scienza. E’ uno degli elementi che emergono dal white paper appena pubblicato da Philip Morris International: uno studio – dal significativo titolo “In Support of the Primacy of Science” – che ha l’obiettivo di indagare il ruolo della scienza nella nostra società, nelle aziende e nelle decisioni politiche e che dimostra come le persone nel mondo si aspettino che i governi, le autorità pubbliche e le aziende private diano priorità alla scienza e ai fatti quando affrontano i problemi più complessi.