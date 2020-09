Auto incastrata in strada stretta: chi paga?

È vero che il proprietario della carreggiata deve adoperarsi per la manutenzione e per fare in modo di ridurre il rischio di eventuali danni, ma è anche vero che l’automobilista deve assumere una guida prudente e consapevole di potenziali pericoli.

Ti sei concesso una gita fuori porta, a spasso per una meravigliosa città d’arte. Nessuna zona a traffico limitato: il tuo programma è girare per il centro storico in auto, prima di trovare un parcheggio vicino e proseguire a piedi.

La strada, però, è stretta. Così tanto da costringerti a un’infinità di manovre per riemergere dal budello in cui non avresti mai pensato di infilarti. Tutto sommato ne sei uscito – e già questo è buono -, non si può dire indenne, dato che hai urtato gli specchietti retrovisori addosso ai muri delle case, ma poteva finire peggio. Non riesci comunque a digerire quei graffi sulla carrozzeria e, dato che la segnaletica era assente, stai pensando di chiedere i danni al Comune, proprietario della strada.

Nessuno te lo vieta, ma bisogna capire quante sono le tue probabilità di successo. Se ti stai chiedendo chi paga in caso di auto incastrata in una strada stretta, sei nel posto giusto. Cercheremo di spiegartelo nel modo più semplice possibile, illustrandoti, con un linguaggio alla portata anche di chi è digiuno di diritto, cosa dicono la legge e la giurisprudenza. Con esempi concreti, come sempre siamo abituati a fare.

Quale responsabilità dell’automobilista?

Il Codice della strada è pieno di doveri riconosciuti a chi guida un’autovettura. Potremmo sintetizzarli così: cautela massima, dal regolare la velocità a qualunque altro aspetto della guida. Il principio è quello della prevenzione: se gli automobilisti sono i primi ad assumere condotte prudenti, sarà più verosimile riuscire a contenere disagi per se stessi e per gli altri utenti della strada.

Così come il proprietario della carreggiata deve fare il possibile per evitare danni che derivino da un cattivo stato di manutenzione, il conducente di un’auto deve fare il possibile per non mettere/mettersi nei guai, così da non rappresentare un pericolo o un intralcio alla circolazione [1].

Quale responsabilità dell’ente pubblico?

La legge ha previsto una serie di obblighi anche a carico dei proprietari delle strade. Un modo per responsabilizzarli e far sì che abbiano a cuore la sicurezza e la fluidità della circolazione. Dipende da loro che il manto stradale sia in buone condizioni.

In particolare le pubbliche amministrazioni, proprietarie di arterie stradali, devono garantire [2]:

manutenzione , gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Questo comporta una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di una strada, in caso di incidenti di vario tipo che coinvolgano veicoli e che si svolgano su quella strada.

Che cos’è il caso fortuito?

C’è, però, una circostanza che può sollevare da ogni responsabilità Comuni, Province e pubbliche amministrazioni in genere. Si chiama «caso fortuito» [3] e con esso si intende una situazione imprevista o comunque un qualcosa che non può dipendere dalla volontà o dal controllo sul bene che si ha in custodia.

In pratica, se la persona che sta guidando ha dei problemi o un incidente per cause connesse allo stato disastroso dell’asfalto, si presume che sia responsabile l’ente proprietario della strada. Chi guida l’auto ha l’onere di dimostrarlo. Chi ha la proprietà della carreggiata ha la possibilità di replicare sostenendo di non avere alcuna colpa proprio per via di un caso fortuito, ovvero di un qualcosa che abbia contribuito fortemente a causare l’incidente, troncando di netto il legame tra responsabilità e danno.

L’imprudenza dell’automobilista può essere considerata caso fortuito?

Assolutamente sì. La Cassazione lo sostiene da tempo. È un orientamento consolidato quello secondo il quale la responsabilità di un incidente possa essere attribuita al guidatore se è stato imprudente e se l’incidente si poteva evitare con un comportamento più cauto [4].

Questo anche laddove, ad esempio, l’asfalto sia dissestato e nessuno abbia provveduto a sistemarlo. Se bastava, per esempio, andare più lentamente per evitare qualunque danno/sinistro, non è la cosa – cioè la strada in pessimo stato – ad aver fatto rischiare il conducente, ma il conducente che si è assunto il rischio.

Si ritiene, infatti, che la guida imprudente abbia un indiscutibile effetto sulla produzione di conseguenze spiacevoli, aumentando le probabilità di arrecare danni a se stessi e agli altri. Anche al di là dei doveri della pubblica amministrazione che spesso, è vero, non tratta splendidamente le strade di cui è proprietaria, ma – e questo il presupposto da cui parte la Suprema Corte – un po’ di cautela da parte di chi guida può aiutare a prevenire [5].

C’è, quindi, come si può ben vedere, una lunga serie di sentenze a conferma di questo principio. In poche parole, per attribuire la responsabilità a chi guida, nonostante le cattive condizioni della strada, servono due requisiti specifici:

la prova che sia stata effettivamente commessa un’ imprudenza ;

; l’imprevedibilità, da parte del proprietario della strada, di un tale comportamento incauto da parte del conducente.

Di conseguenza, l’automobilista, per avere chance più certe di addebitare il danno alla pubblica amministrazione, deve:

essere stato prudente ;

; non aver potuto prevedere il pericolo.

L’esempio pratico

Proprio in questi giorni la Cassazione è tornata sul tema [6], esaminando il ricorso del proprietario di un suv rimasto letteralmente incastrato nella stradina medievale di un paesino in Piemonte.

L’uomo chiedeva un risarcimento per i danni al suo voluminoso fuoristrada, inadatto a percorrere viuzze in cui anche un’utilitaria fatica a passare. Ma l’automobilista non poteva immaginarlo: con i giudici della Suprema Corte ha insistito proprio sul fatto di non avere idea del guaio in cui si stesse cacciando. Letteralmente. A saperlo non si sarebbe mai avventurato in quella via così sottile: voleva raggiungere un ristorante, ha dovuto ingranare la retromarcia, in una complicata manovra di dietrofront.

Colpa del Comune, proprietario della strada, sostiene lui: non solo il danno di non mettere neanche un cartello di avviso ma pure la beffa di tornare nella stradina a distanza di tempo e vedere che, invece, i segnali erano stati, in seguito, posizionati. A dimostrazione della coscienza sporca, secondo l’automobilista: li hanno messi solo dopo che si è posto il problema e non prima.

Ma i cartelli stradali «tardivi» sono a dir poco irrilevanti, per la Cassazione, essendo in presenza di un centro storico che, per sue fattezze e conformazione, appare immediatamente non percorribile con un suv. Non servivano cartelli, dunque. L’automobilista avrebbe dovuto intuire di non potersi calare in quel reticolo di viuzze senza avere delle oggettive difficoltà.

I giudici scrivono che «la carenza di segnaletica non sussiste» perché la ristrettezza della carreggiata «appare da subito evidente per gli utenti che intendano immettervisi, come pure è evidente l’andamento in discesa della strada. Evidenti sono pure, per chi decida comunque di inoltrarvisi, le strettoie e le curve a gomito. Ne deriva che l’apposizione della segnaletica risulta addirittura superflua e la sua mancanza non riveste contributo causale di sorta al verificarsi dell’allegato evento lesivo».

Come possiamo capire, quindi, secondo la Cassazione era molto più plausibile che l’uomo intuisse il pericolo di infilarsi in un suv in quella porzione di città, piuttosto che fosse invece l’amministrazione a contemplare un’eventualità simile.

Colpa dell’automobilista, dunque, che doveva capire di non poter passare con una macchina così grande in un piccolo centro medievale. È questo, dunque, a detta della Corte, il caso fortuito che solleva il Comune da responsabilità: il «comportamento imprudente dello stesso danneggiato».

note [1] Art. 140 del Codice della strada; [2] Art. 14. del Codice della strada; [3] Art. 2051 c.c.; [4] Cass. sent. n. 2692 del 06/02/14; [5] Cass. sez. III n.287 del 13/1/2015; Cass. sez. VI n. 22419 del 26/9/2017; [6] Cass. sez. civ. VI ord. n. 19116 del 15/09/2020.