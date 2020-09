Coronavirus: primo volo Covid-free, passeggeri testati a Fiumicino prima dell’imbarco

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – E’ partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino il primo volo italiano Covid-free. A bordo dell’Alitalia AZ 2038, diretto a Milano-Linate, ci sono esclusivamente passeggeri sottoposti a screening preventivo, risultati negativi al coronavirus. Il tampone è stato effettuato nell’area Covid del Terminal 3, tra le più grandi in Europa. “E’ un’iniziativa sicuramente positiva, i risultati li ho avuti, tramite sms, dopo circa 50 minuti da quando ho fatto il test e ora posso salire sull’aereo, tranquillo che non ci sia nessun contagiato a bordo”, dice all’AdnKronos Marco G., ventenne di Latina, in partenza per Milano dove raggiungerà la sua fidanzata. “Paura di andare in Lombardia? Nessuna, i contagi ormai riguardano tutta l’Italia. Cercherò di avere le stesse attenzioni che ho a Latina, dove i contagi sono comunque tanti”, dice Marco.