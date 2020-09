Mutui con usura: quali interessi entrano nel calcolo?

Per verificare il superamento del tasso soglia vanno considerati anche gli interessi di mora: lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite.

Hai un mutuo in corso, non hai pagato alcune rate e la banca ti ha applicato gli interessi di mora, nella misura prevista dal contratto. Questi interessi si cumulano a quelli già stabiliti, che rappresentano il normale costo del prestito.

Ora con questo aggravio l’importo complessivo potrebbe superare il tasso soglia, il tetto oltre il quale scatta l’usura e perciò il comportamento del mutuante diventa illecito. Vorresti quindi sapere quali interessi entrano nel calcolo dell’usura in modo da stabilire se puoi azionare i rimedi previsti dalla legge e così far dichiarare nullo il contratto e restituire solo il capitale, senza dover pagare gli interessi esorbitanti.

Non sei il solo a porti questa domanda: il quesito su quali voci rientrano e quali no nel computo a fini anti-usura ha affaticato per anni tutti gli operatori del diritto, al punto che adesso è dovuta intervenire la Cassazione a Sezioni Unite per dirimere l’annosa questione. Ora, con i nuovi principi affermati, tutto dovrebbe essere più chiaro.

L’usura contrattuale

C’è una particolare forma di usura, detta contrattuale o anche bancaria. Va premesso che l’usura costituisce un reato [1] ed integra anche un illecito civile, con la conseguenza che, se sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [2].

Una norma di interpretazione autentica [3], dunque promanante dal legislatore stesso, ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

I mutui usurari

Grazie a questa disposizione è possibile ritenere usurari i tassi di interesse fin dal momento della conclusione del contratto di mutuo, se convenuti in misura tale da divenire superiore al tasso soglia periodicamente rilevato e dunque illegittimi.

Potrebbe accadere che un tasso convenuto, perfettamente legale all’epoca della conclusione del contratto, diventi in seguito illegittimo per effetto delle variazioni del tasso soglia, che viene periodicamente fissato, con cadenza trimestrale, con decreti del Mef (Ministero Economia e Finanze) per ogni categoria di finanziamenti e prestiti a seguito di apposite rilevazioni di Bankitalia e del Tesoro sull’andamento dei tassi di mercato.

L’aspetto principale da considerare è che il pagamento degli interessi è periodico e avviene in base al piano di ammortamento stabilito: la quota degli interessi è compresa nelle rate insieme a quella di rimborso del capitale.

Può quindi esserci, a seconda dei casi, un’usura originaria, quando gli interessi sono illeciti già nel momento iniziale, oppure un’usura sopravvenuta, che si manifesta quando il superamento del limite degli interessi avviene durante la fase di esecuzione del contratto di mutuo, cioè nel periodo in cui il mutuatario sta rimborsando le rate. E questo dipenderà dall’evoluzione dei tassi, registrata nei decreti ministeriali che fissano per ogni periodo il limite oltre i quali gli interessi applicati diventano usurari.

Gli interessi moratori

Gli interessi pattuiti in contratto come costo dell’erogazione del mutuo vengono detti corrispettivi. Ma se non si pagano le rate entro i termini previsti ad essi si aggiungono anche gli ulteriori interessi di mora, che in sostanza costituiscono una penale per il ritardo.

Gli interessi moratori devono essere previsti nel contratto di mutuo, che conterrà anche la loro quantificazione o i criteri per determinare il loro ammontare. Quando si sforano le scadenze di pagamento, la banca provvederà ad applicarli ed essi costituiranno un ulteriore aggravio per il mutuatario.

Possiamo dire che gli interessi corrispettivi rappresentano la remunerazione per il prestito ricevuto dalla banca; invece gli interessi moratori scattano quando il mutuatario non rispetta gli impegni contrattuali assunti e costituiscono una sorta di penale per l’inadempimento del debitore.

Usura sul mutuo: cosa fare

Si tratta ora di vedere quali voci rientrano nel computo del tasso soglia, che è il limite oltre il quale, come abbiamo visto, il mutuo viene considerato usurario. Non c’è dubbio che gli interessi corrispettivi vadano compresi; il problema sorge invece per gli interessi moratori, dei quali era finora incerta l’inclusione o meno. E questo, a livello pratico, può fare un’enorme differenza quando, facendoli rientrare, si supera il limite consentito dalla legge e il mutuo diventa usurario.

Adesso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, risolvendo i numerosi contrasti che si erano manifestati non solo tra i giudici di merito ma anche in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, dove si registravano opinioni divergenti e opposte.

La nuova sentenza [4] ha affermato il principio secondo cui la disciplina anti-usura si applica anche agli interessi moratori, «intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

Perciò – precisa la Suprema Corte – anche ove mancasse l’indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del Tegm (Tasso effettivo globale medio) potranno essere applicati i decreti ministeriali, che contengono la rilevazione statistica del tasso medio praticato dagli operatori professionali, «essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”».

Da qui la formula che potrà essere applicata per la verifica del superamento del tasso soglia: «Tegm, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto», afferma la Cassazione.

In caso di constatato superamento del limite, gli interessi moratori pattuiti non saranno più dovuti, e il debitore dovrà pagare gli interessi solo «nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti» [5], cioè gli interessi legali o quelli convenzionali e corrispettivi, se superiori.

La Cassazione ha poi precisato che «anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo», perciò si potrà agire per far valere l’usura, originaria o sopravvenuta, in qualsiasi momento, non solo alla conclusione del contratto ma anche quando scattano gli interessi di mora che, insieme alle altre voci preesistenti, determinano il superamento del limite: infatti «una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento».

Rimane, però, interamente a carico del debitore l’onere della prova circa l’entità usuraria dei tassi applicati dalla banca: egli avrà – sottolinea il Collegio – «l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del Tegm nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento»; dunque tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di riscontrare la sussistenza dell’usura.

Per una guida pratica su come procedere in questi casi per far valere i tuoi diritti leggi anche che succede se il mutuo ha tassi usurari e, per una rassegna della giurisprudenza in materia, mutui usurari: ultime sentenze.