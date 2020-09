Imposta sulla spazzatura: precisazioni sulle superficie assoggettabili a tributo.

La maggiore sensibilità per l’ambiente e l’ecologia sta portando alcune persone a provvedere non solo alla raccolta differenziata ma allo stesso smaltimento, in via autonoma, dei rifiuti prodotti. Succede, soprattutto, con le attività commerciali e professionali. Si pensi a un avvocato che consegna a una ditta privata la carta utilizzata e cestinata per il riciclo della stessa o a un dentista che provvede autonomamente a smaltire, tramite apposita ditta specializzata, i propri rifiuti speciali. Anche gli hotel, a volte, si valgono di sistemi in outsourcing.

Ma che ne è, in questi casi, della Tari, l’odiata imposta sulla spazzatura, a chi smaltisce da sé i rifiuti?

La questione è stata analizzata proprio di recente da una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio [1]. Non è la prima volta che la giurisprudenza affronta questo problema. Più di un contribuente si è rivolto alle aule della giustizia chiedendo: se smaltisco i rifiuti devo pagare la Tari? Ecco la risposta fornita dai giudici.

Tari ridotta per chi smaltisce i rifiuti

La legge generale sulla Tarsu, poi recepita nella Tari, non prevede, in casi di smaltimento autonomo di rifiuti speciali da parte del contribuente, una totale esenzione dal tributo per gli stessi. Ciò nonostante il Comune può riconoscerne uno sconto sulla tariffa che deve versare il contribuente.

Tutto ciò che bisogna fare è quindi analizzare la disciplina locale e le eventuali esenzioni o riduzioni del tributo previste per chi smaltisce in via autonoma i rifiuti.

Condizioni per lo sconto Tari

Non basta, chiaramente, la semplice dichiarazione del contribuente circa l’affidamento dell’incarico dello smaltimento a soggetti terzi. Quanto meno – rileva la sentenza in commento – è necessario produrre il contratto o la convenzione stipulata con la ditta incaricata del recupero dei rifiuti, da presentare poi al Comune con denuncia di variazione.

Superficie assoggettabili a Tari e sconto per smaltimento rifiuti

Proprio ai sensi del dlgs 507/93, è consentito al Comune stabilire, con regolamento, la porzione di superficie non tassabile tale da ridurre, e non esentare del tutto, dal tributo in questione. Spetta al contribuente non solo dimostrare la porzione dell’immobile adibita a smaltimento tramite ditta autonoma esibendo apposita convenzione, ma altresì indicare tale circostanza nella denuncia di variazione Tari.

Tale decisione è confermata da una sentenza della cassazione [2] con cui i giudici hanno affermato che il diritto all’esenzione avrebbe potuto essere semmai riconosciuto soltanto se la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse stato idoneamente provato e inserito in dichiarazione.

La Commissione Provinciale di Taranto [3] ha chiarito che l’esenzione o riduzione della T.A.R.I. deve essere limitata a quella parte del bene immobile in cui vengono prodotti i rifiuti speciali, per i quali il contribuente provvede allo smaltimento mediante ditte esterne specializzate; mentre per gli altri locali destinati ad attività diverse (uffici, depositi, servizi) i rifiuti devono essere classificati urbani per esclusione, con conseguente tassazione della relativa superficie.

note [1] Ctr Lazio, sent. n. 370/13/2020. [2] Cass. sent. n. 2271/2018. [3] CTP Taranto, sent. n. 1255/2019.