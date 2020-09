Referendum: il numero di parlamentari regione per regione

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Cosa cambia dopo la vittoria del sì al taglio di deputati e senatori. Quanti ne verranno eletti a livello territoriale.

Ci vogliono 60 giorni dalla vittoria del sì al referendum del 20 e 21 settembre affinché la legge che riduce il numero dei parlamentari diventi operativa. La norma è in vigore ma devono trascorrere due mesi per consentire la modifica dei collegi elettorali. Modifica che potrebbe, però, essere legata all’approvazione di una nuova legge elettorale, attesa – a questo punto – in tempi veloci.

Tuttavia, il taglio dei parlamentari approvato dagli italiani alle urne non significa che 315 tra deputati e senatori debbano abbandonare immediatamente il loro seggio: resteranno in carica fino alle prossime elezioni.

La vittoria del sì comporta un cambiamento notevole nel rapporto tra il numero dei parlamentari e quello dei cittadini da loro rappresentati. In media, i deputati passano da essere 1 su 96mila abitanti a 1 su 151mila. I senatori, da 1 su 188mila italiani a 1 su 302mila.

Nel dettaglio, regione per regione, ecco il cambiamento previsto come numero di deputati eletti secondo l’elaborazione pubblicata dal Corriere della Sera su dati della Camera:

Lombardia: da 102 a 64 deputati;

Campania: da 60 a 38;

Lazio: da 58 a 36;

Sicilia: da 52 a 32;

Veneto: da 50 a 32;

Piemonte: da 55 a 29;

Emilia-Romagna: da 45 a 29;

Puglia: da 42 a 27;

Toscana: da 38 a 24;

Calabria: da 20 a 13;

Sardegna: da 17 a 11;

Marche: da 16 a 10;

Liguria: da 16 a 10;

Abruzzo: da 14 a 9;

Friuli Venezia Giulia: da 13 a 8;

Trentino-Alto Adige: da 11 a 7;

Umbria: da 9 a 6;

Basilicata: da 6 a 4;

Molise: da 3 a 2;

Valle d’Aosta: 1 (invariato).

Per quanto riguarda, invece, il numero dei senatori, ecco il taglio previsto: