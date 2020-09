Regionali, la candidata Iv: “Delusa? Un po’, ma gettate basi per il futuro”

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “La mia era una candidatura di servizio ma quando ci metti la faccia e la fatica, un po’ di delusione c’è, è inutile nasconderlo…”. Daniela Sbrollini di Italia Viva si è fermata sotto l’1% nella Veneto del ‘doge’ Luca Zaia. “Con la percentuale al 76% di Zaia era matematicamente impossibile arrivare al 3% ed entrare in consiglio. Non ce l’abbiamo fatta noi, non ce l’hanno fatta neanche i 5 Stelle”, dice Sbrollini all’Adnkronos.