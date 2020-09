Regionali: Morani, ‘bene Pd ma disfatta Marche, serve nuovo gruppo dirigente’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Dalle elezioni regionali, “il governo esce rafforzato” come anche il Partito democratico, ma nel quadro generalmente positivo c’è il caso delle Marche, dove il centrosinistra ha avuto “una batosta storica” da cui occorre ripartire “riconoscendo gli errori” e “con umiltà”. Lo scrive Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, in un post su Facebook in cui analizza l’ultima tornata elettorale.