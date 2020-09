Coronavirus: Burioni, ‘il mondo ci guarda con ammirazione, e ha ragione a farlo’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – “Il mondo ci guarda con ammirazione, e ha ragione a farlo. In primavera con le nostre sole forze siamo usciti da una situazione disperata”. Lo sottolinea il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, su twitter linkando un articolo pubblicato su Foreignpolicy.com che loda il nostro Paese per i risultati ottenuti contro Covid-19: “Ecco come gli italiani hanno strappato la salute alle fauci della morte” è il titolo.