Arte: Studio rivela, ‘fil rouge tra il mito delle Gorgoni siciliane e la Medusa di Caravaggio’ (2)

(Adnkronos) – Lo storico dell’arte Stefano Zuffi ha commentato “l’impressionante Medusa di Caravaggio ha un’elevata simbologia, nasce sulle soglie del Seicento come “rotella”, lo scudo di gala del granduca Ferdinando di Toscana: un’occasione particolare, ma che non deve lasciar pensare a un tema isolato: da Cellini a Rubens, la testa mozzata della Gorgone compie una traiettoria importante nella transizione tra pieno Rinascimento e inizio dell’età barocca. Il soggetto classico non è solo uno sfoggio di erudizione umanistica, ma un simbolo forte ed esplicito in un tempo di guerre di violenze”.