Covid: possibile proroga stato di emergenza

L’aumento dei casi positivi al coronavirus porterebbe il Governo a mantenere il potere di agire con misure straordinarie. Escluso per ora il lockdown generale.

Il decreto sulla proroga dello stato di emergenza, che scade il 15 ottobre, potrebbe arrivare la prossima settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri. L’aumento dei casi positivi al Covid registrato negli ultimi giorni avrebbe indotto il Governo a valutare seriamente questa possibilità, per mantenere la capacità di poter prendere delle misure immediate contro un’eventuale seconda ondata come quella della primavera scorsa, situazione che già si sta verificando in altri Paesi europei come Spagna, Regno Unito e Francia.

Sia dall’Istituto superiore di Sanità sia dallo stesso ministero della Salute arrivano dei segnali di forte preoccupazione davanti ai numeri dell’andamento dei contagi. Secondo l’Iss, l’epidemia «è in lento e progressivo peggioramento». Lo dimostra anche l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva legati al coronavirus ed in quello che l’Istituto definisce «un maggior carico sui servizi sanitari». Il ministro Roberto Speranza si limita a dire che «faremo una valutazione da qui a qualche settimana», ma aggiunge anche che «ci teniamo pronti ad ogni evenienza». Ma se a luglio lo stato di emergenza è stato prolungato con numeri ben più inferiori a quelli attuali, la proroga di ottobre sembra scontata.

In Ministero non esclude qualche lockdown in alcune zone specifiche che comprendano anche singoli o pochi Comuni, ma per ora esclude una chiusura generalizzata come quella di marzo. Nel frattempo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha già messo le mani avanti: se la situazione peggiora, «chiudiamo tutto», ha annunciato ieri. Mentre in Calabria, è tornato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.

Tra una quindicina di giorni si farà il punto della situazione nelle scuole, quando sarà trascorso circa un mese dall’inizio delle lezioni. Nel frattempo, il Governo dovrà decidere come rinnovare il Dpcm sulle misure per contenere i contagi, decreto in scadenza il 7 ottobre. Si dovrà stabilire pure cosa fare con i tifosi di calcio, viste le pressioni per aumentare gli accessi agli stadi e la contrarietà dell’Iss e del ministero della Salute a questa evenienza.