Imu coniugi con residenza diversa in Comuni diversi

Esenzione Imu: spetta se i coniugi hanno casa di residenza diversa?

Come noto a tutti, l’attuale legge garantisce un’esenzione dal versamento dell’Imu sulla cosiddetta abitazione principale. L’abitazione principale non è solo quella di residenza ma anche di dimora abituale. Il che significa che non basta dichiarare all’anagrafe di essere residenti in un determinato appartamento ma bisogna anche viverci per gran parte dell’anno.

Si è posto poi il problema dell’Imu per i coniugi con residenza diversa in Comuni diversi. Si pensi al caso del marito, residente nella casa ove vive la famiglia, e della moglie che invece abbia fissato la residenza in un altro luogo ove possiede un altro appartamento. L’espediente è abbastanza ricorrente per fare in modo di non pagare l’Imu anche sulla seconda casa. È chiaro che, se così fosse, si garantirebbe una facile scappatoia anche ai proprietari di più immobili. Senonché, tale possibilità è esclusa dalla legge. A spiegare perché è stata la Cassazione con una recente ordinanza [1].

Cerchiamo dunque di capire se l’esenzione Imu spetta ai coniugi con casa di residenza diversa.

Condizioni per esenzione Imu

Per ottenere l’esenzione Imu sono necessari due presupposti:

la residenza nell’immobile agevolato: si tratta di un dato che deve quindi figurare dall’ufficio anagrafe del Comune;

nell’immobile agevolato: si tratta di un dato che deve quindi figurare dall’ufficio anagrafe del Comune; l’abituale dimora in tale immobile: il contribuente vi deve cioè abitare in via prevalente rispetto ad eventuali ulteriori immobili posseduti. Così non è possibile ottenere l’esenzione Imu per la casa al mare visto che viene vissuta solo per poche settimane nel corso dell’anno.

In verità, la cosa è più scontata di quanto non possa sembrare. Difatti, ogni contribuente ha il dovere di dichiarare la residenza laddove vive abitualmente: dunque, dove c’è la residenza vi deve anche essere la dimora abituale. Diversamente, si commetterebbe il reato di falso in atto pubblico: ciascuno di noi infatti deve fornire all’ufficiale di Stato civile informazioni veritiere sulla propria residenza e non strumentali rispetto alle esigenze economiche. Senonché, proprio perché c’è molta gente che tenta di dribblare le norme fiscali, la legge ha ritenuto di dover specificare, in modo espresso, la coesistenza di tali due limiti.

Nel caso però di coppia sposata – sia essa in regime di comunione o separazione dei beni – la legge prevede un’ulteriore condizione: i requisiti appena visti (ossia residenza e abituale dimora) non devono riguardare solo il contribuente interessato al versamento dell’imposta, ma tutto il nucleo familiare. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Moglie e marito con dimora e residenza diversa

Alla luce di quanto appena detto, se il marito e la moglie hanno residenze diverse, non potendo avere perciò la medesima dimora (perché, come anticipato, la dimora non può che essere il luogo di residenza), è esclusa l’esenzione Imu. A chiarirlo è stata la Cassazione nella sentenza in commento, già ripresa in precedenti pronunce. Leggi anche “Coniugi con residenza diversa: si paga l’Imu?“.

La Corte ha perciò ritenuto sacrosanto l’avviso di accertamento compiuto da una società di riscossione che opera per conto del Comune. Impossibile riconoscere l’esenzione prevista per l’abitazione principale e ciò perché il marito era residente in un Comune limitrofo. È stata, peraltro, ritenuta insufficiente la motivazione addotta da questi secondo cui lo spostamento di residenza era stato determinato da esigenze lavorative. Ciò consente al Comune di recuperare l’Imu non versata dall’altro coniuge negli ultimi cinque anni (tale è infatti il termine di prescrizione dell’imposta sulla casa).

Per i giudici della Suprema Corte «il tenore letterale della norma è chiaro», stabilendo che «l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle sue pertinenze» e precisando che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta la necessità che «in riferimento all’unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

Quindi, quando si tratta di coppia di coniugi (con o senza figli), per ottenere l’esenzione Imu è necessario che il requisito della dimora abituale e della residenza sia comune sia al marito che alla moglie.

note [1] Cass. ord. n. 20130/20 del 24.09.2020.